航警調女同窗個資 秘密交往引風波

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航警局一名已婚員警，利用職務之便，取得昔日國中同窗的個資，交往後並發生親密關係。後來雙方因債務糾紛而決裂，引發女子丈夫提告，雙方仍在和解中。

航空警察局今天針對蔡姓員警，涉嫌與人發生不正當男女感情交往案發表聲明。

航警局表示，保安警察大隊蔡姓員警在104年12月間，藉公務查詢取得國中舊識「小惠」(化名)的個資，並透過臉書友人與小惠取得聯繫後，於105年3月至6月間，與小惠交往並發生關係。

航警局表示，蔡姓員警已婚，育有2子，卻與人發生不正常男女關係，並擅用職權調取該女個資，涉嫌觸犯法令及違反警察人員品操紀律等相關規定，影響警譽重大，航空警察局秉持不護短不庇縱決心，將員警記過二次並調地服務，並從嚴查究考核監督不周人員行政責任。

警方表示，蔡姓員警與女方交往後，因為債務糾紛，經催討過程發生衝突，決定與女子斷絕聯繫；小惠的丈夫隨即對員警提出妨害婚姻及家庭告訴，目前雙方仍和解中。

航警局表示，有關員警涉嫌洩密罪部分，日前已由新竹地方法院檢察署偵結起訴，全案目前移由新竹地方法院審理中。1060405

(中央社)