航警調女同窗個資 秘密交往引風波
航警局一名已婚員警，利用職務之便，取得昔日國中同窗的個資，交往後並發生親密關係。後來雙方因債務糾紛而決裂，引發女子丈夫提告，雙方仍在和解中。
航空警察局今天針對蔡姓員警，涉嫌與人發生不正當男女感情交往案發表聲明。
航警局表示，保安警察大隊蔡姓員警在104年12月間，藉公務查詢取得國中舊識「小惠」(化名)的個資，並透過臉書友人與小惠取得聯繫後，於105年3月至6月間，與小惠交往並發生關係。
航警局表示，蔡姓員警已婚，育有2子，卻與人發生不正常男女關係，並擅用職權調取該女個資，涉嫌觸犯法令及違反警察人員品操紀律等相關規定，影響警譽重大，航空警察局秉持不護短不庇縱決心，將員警記過二次並調地服務，並從嚴查究考核監督不周人員行政責任。
警方表示，蔡姓員警與女方交往後，因為債務糾紛，經催討過程發生衝突，決定與女子斷絕聯繫；小惠的丈夫隨即對員警提出妨害婚姻及家庭告訴，目前雙方仍和解中。
航警局表示，有關員警涉嫌洩密罪部分，日前已由新竹地方法院檢察署偵結起訴，全案目前移由新竹地方法院審理中。1060405
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。