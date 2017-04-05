吳敦義：沒有蔣公 哪有姓蔡的總統

前副總統吳敦義今天表示，前總統蔣介石對中華民國有了不起的貢獻，如果沒有蔣公光復台灣，台灣至今還是日本的殖民地，「哪有總統姓李、姓蔡」。

吳敦義下午出席「紀念蔣公逝世紀念日、蔣公、國軍與中華民國座談會」。

吳敦義致詞時表示，蔣介石對中華民國有了不起的貢獻，完成北伐、統一中國、帶領對日8年抗戰勝利，維護中華民國的尊嚴與國土，並光復台灣，否則台灣至今還是日本殖民地，「哪有總統姓李、姓蔡」。

吳敦義表示，蔣介石繼承國父孫中山遺囑，召開制憲會議、廢除不平等條約；把傅斯年、錢穆、胡適之等國家學術巨擘，安全護送到台灣；也把中央銀行的數百萬兩黃金送到台灣，做為新台幣發行的準備金，成為台灣經濟發展的基礎。

吳敦義說，故宮遷來台灣，文物都很清清楚是國家的財產，蔣介石帶來的黃金也不是給國民黨，是給國家發行新台幣，表示蔣介石對黨跟國的分際守得很清楚，那些汙蔑國民黨侵占國產的人，應該要反省。

他說，如果沒有蔣介石跟國軍的貢獻，哪有現在的台灣，蔡政府不應該用清算鬥爭的方式進行年金改革，「不該不飲水思源，反而恩將仇報」。

吳敦義談到二二八事件時則說，蔣介石不能說百分之百的完美，蔣介石在二二八事件中該負的責任，就像孔子說的，「君子之過也，如日月之食焉」，應該用公平公正的角度來看，因為蔣介石對國家有非常偉大的貢獻。1060405

(中央社)