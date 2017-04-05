MLB》速球僅140公里 岩隈久志如何繳優質先發？

即將滿36歲的岩隈久志球速下滑，卻用經驗繳出優質先發。(美聯社)

大聯盟新球季開戰，日本4王牌投手竟無人奪勝，不過年紀最老、球速僅剩87英里(約140公里)的岩隈久志，卻是4人中唯一繳出優質先發的投手，到底他是怎麼辦到的？美媒認為，關鍵在他能把球路壓低，維持滾地球投手的特色，岩隈進一步透露球路的搭配，也是讓他能在這場比賽，保持穩定的一大要素。

此役岩隈雖然挨了麥坎(Brian McCann)跟W.岡扎勒斯(Marwin Gonzalez)的陽春炮，仍能繳出6局被打4安失2分的優質內容，關鍵之一就是能快速的調整心態，他透露被打全壘打後，心裡只想著「趕快拿到出局數，我可以做到這件事」，最後能繳出優質內容，雖沒能贏球，不過他很開心有這樣的表現。

事實上，岩隈在春訓熱身賽出賽6場，卻僅有1勝1敗、自責分率7.13戰績，顯然並不理想，總教練瑟維斯(Scott Servais)坦言這讓岩隈備受質疑，如今能看岩隈用表現證明身手，他相當為之振奮，「那兩轟確實造成傷害，但這場比賽他投的球很不錯，也非常有效率，這就是我們需要的表現！」

岩隈球速連年下滑，150公里的速球早已不復見，但即將滿36歲的他，更懂得以經驗與打者周旋；此役用最快僅140公里的速球，與卡特球、曲球相互搭配，收到不錯的效果，讓他揮別春訓的低潮，再繳優質好投，「想壓制他們，得讓速球看起來更快，試著去了解打者，也要讓速球有尾勁，很多事情得思考。」

(中時電子報)