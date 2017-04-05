越航空服員跳電音 翻唱越南洗腦神曲
越南廉價航空越捷以比基尼空姐一戰成名，而被Skytrax評為四星級航空公司的越南航空近日推出最新宣傳短片，以紅遍越南的電音神曲為背景音樂，出動機長、空姐、地勤與工程人員等在停機坪、機場唱跳，2分鐘左右影片上傳後吸引逾8.8萬網友點閱。
為傳遞熱情、創新理念，越南航空近日拍攝一支宣傳影片，由穿著越航制服的機長、空姐、地勤與工程人員等擔綱出演，片頭以帥氣的機師團隊開場，再由機師、空服員地勤與工程人員輪番唱跳，從停機坪跳到機場大廳、美食街、維修站，展現航空人員的俏皮一面。
而背景音樂則是改編自越南偶像男團的電音洗腦神曲《Bong Bong Bang Bang（Bống Bống bang bang）》，單曲至今在youtube已吸引破千萬點閱率，從去年夯到今年，帶有十足越南風味。
(中時電子報)
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