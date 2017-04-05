外商經理人變身刺繡藝師 首創紗網亂針繡

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紗網刺繡藝術家黃莉莉利用淘汰的碎花布塊、金屬線材、串珠等，創作「蔓囊荷圓舞曲」，期望喚起民眾重視生態保育觀念。（王文吉攝）

台灣「紗網刺繡藝術家」第一人黃莉莉老師，創作花卉、原住民肖像、京劇故事、台灣風情畫等4個系列72件紗網亂針繡畫，即日起至4月30日於台中市葫蘆墩文化中心展出，讓觀眾感受細微多彩、如浮雕般栩栩如生的當代刺繡藝術美學。

黃莉莉老師原為外商公司專業經理人，12年前學習刺繡工藝後即專注創作，首創「紗網亂針繡」，她於紗織格線上揮灑流動狂放、細緻靈動的線條，獨特藝術表現，榮獲多座獎項，並獲選台北市駐市藝術家及宜蘭傳統藝術園區駐村藝術家。

黃莉莉擅長媒材與技法的革新結合，「台灣紅」以外商工作的經驗及國際視野，將101大樓、客家花布等元素，建構代表台灣意象的作品，首次參賽即入選2006年APEC地方文化產業博覽會展出。

「賽德克巴萊」系列，耗時3個多月創作完成，運用精確技法繡描原住民英雄，生動呈現雨絲飄搖，灑落髮上閃動濕潤水光，穿透力十足的凌厲眼神，及服飾繡線折射的熠熠光影，從多方角度觀賞立體突出如雕塑，更似大筆揮灑、重彩層疊的油畫，令人嘆為觀止。

地方戲曲系列「雲鬢花顏金步搖」透過多彩布料的層色堆疊，詮釋名劇女角微醺輕舞的豔麗豐姿。黃莉莉表示，她利用光碟、鐵鋁罐、布塊等廢棄物品融入創作，「蔓囊荷圓舞曲」則將淘汰的碎花布塊、金屬線材、串珠等，繪繡色彩繽紛的濕地特種植物。期望作品喚起民眾重視生態的觀念。

(中時)