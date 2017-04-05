八里汙水廠造假排髒水？新北環保局：屬實最高罰2千萬

八里汙水廠。（陳心瑜攝）

八里污水廠內海洋放流抽水站，污水經初級處理後，以長達6660公尺的海洋放流管擴散排放至台灣海峽。（陳心瑜攝）

周刊接獲爆料，指處理北北基廢水的八里汙水廠承包商惠民實業疑為維持獲利，涉嫌作假，排放未經處理廢水入海。新北市環保局強調，目前持續調查中，環保局會以最嚴謹、地毯式的方式逐步檢視所有事證，如果查證屬實，絕不寬貸，除依《水污染防治法》最高將處分2000萬元罰款，廠商偽造不實等也可處最高3年徒刑。

環保局表示一早已前往廠內展開全面調查，針對污水廠是否有數據造假情事進行蒐證，全案目前配合士林地檢署檢察官偵辦，就其是否違反相關法令規定部分進行逐一釐清。

八里汙水廠主管機關台北市衛工處今天下午也表示將對將對惠民實業開罰25萬、專案管理廠商宇堂顧問公司開罰5萬。

(中時)