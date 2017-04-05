金友莊抓傷「眼鏡張」 驗傷卻變成擦傷

「大嫂團」藝人金友莊在前夫高凌風還在世時，曾與生意夥伴「眼鏡張」張志堅傳出緋聞，去年11月，她說兩人已經沒有連絡，其實，早在去年7月底，張就因為兩人發生爭執，指控金動手打他，並提出傷害告訴。士林地檢署偵結，發現張指稱遭指甲抓傷，但傷勢卻是擦傷，因而作出不起訴處分。

張指控，去年7月25日上午11時，張到金友莊位在新北市八里的住處，兩人發生口角，金徒手毆打，抓傷他的右上臂、右前臂，還用鐵製鑰匙刺他。張隔天早上7時，到三重地區醫院接受治療，並開立診斷證明書。

金友莊應訊時否認犯行，供稱沒有傷害張，不知道他身上的傷如何造成，兩人各說各話。

不起訴書指出，張遭到抓傷後，隔了20小時才去驗傷，無法排除是案發後，張另行受傷所致，且抓傷與擦傷，兩者之間有所差異，診斷書上也沒有記載抓痕、割傷等，連大小都沒有標明，難以用單一指證，就認定金友莊確實有傷害犯行，以罪嫌不足處分不起訴。

今年48歲金友莊與前夫離婚後，並沒有繼續擔任大嫂團藝人，與「眼睛張」一起創業，販售健康食品和農產品，曾被媒體拍到兩人你儂我儂，兩人都否認戀情，張跑到金的住處遭「抓傷」，隔了4個月後，兩人都聲稱沒有聯絡，事業也因理念不合而結束。

(中時)