中研院：唐獎由基金會試辦第三屆評選
中央研究院傳出不再負責唐獎評選工作，院方今天解釋，唐獎經過兩屆，頗受好評，基金會運作日漸成熟穩定，經協商後由唐獎基金會自行試辦第三屆評選。
由潤泰集團創辦人尹衍樑創辦的唐獎，前兩屆都委託中研院負責評選，但中研院新院長廖俊智上任後，傳出不願再協助，被部分媒體解讀為「切割」，與前院長翁啟惠涉入浩鼎案，尹衍樑作為浩鼎大股東有關。
中研院院方今天下午解釋，強調並非與唐獎基金會「終止」合約，而是加訂臨時條款，暫停雙方合作關係，由唐獎基金會自行試辦第三屆評選，待結束後雙方將會檢討，是否繼續由中研院辦理評選工作。
中研院指出，國際學術界的重要獎項如沃爾夫獎（The Wolf Prize）、日本獎（The Japan Prize）、京都獎（The Kyoto Prize）等，均有獨立的評選制度。當初唐獎草創之際，由中研院協助辦理評選工作，第一、二屆舉辦下來，頗受好評，顯示基金會運作日漸成熟穩定。
中研院已返還唐獎106年度的委任費用新台幣1000萬元，並退還唐獎基金會在中研院內租用辦公室的租金。院方解釋，是根據雙方簽署的補充協定作業。
中研院長廖俊智透過院方強調，雖然未承辦評選工作，但仍鼓勵中研院院士、研究人員以「個人身分」參與唐獎評選。1060405
(中央社)
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