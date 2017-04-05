雲林農地堆爐渣 縣府開罰限期清除

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雲林縣斗六市一處農地遭長期堆置爐渣，居民擔心危害健康，今天提出陳請；環保局表示已開出2張新台幣6000元罰單，並限20日前清除完畢。

居民表示，位於斗六市八德公墓旁的這塊農地，在今年初就發現被堆置爐渣，由於農地旁長滿咸豐草，但堆置爐渣的地方卻寸草不生，居民擔心危害健康，希望有關單位盡速處理。

環保局對此表示，已先後向地主開出2張6000元罰單，並限期清除完畢；若到期未清除，將持續罰，直到改善為止。1060405

(中央社)