台中3件超商搶案全偵破 2嫌落網
台中市4、5日連續發生3件超商搶案，其中西區、北屯區超商犯案為同1人，太平區則是與家人吵架後發洩行為，今天下午，警方分別逮捕涉嫌的劉姓男子、林姓男子偵訊中。
台中市西區、北屯區連續發生持刀超商搶案，台中市警方調閱相關監視器，依據身形、犯案手法研判，凶手應是同1人；另太平區持刀超商搶案，則是林姓男子在與父親發生爭吵後的發洩行為。
台中市刑警大隊及第一、第五警分局合組專案全力追查，今天下午1時50分，警方在台灣大道上一家網咖內，順利逮捕涉嫌西區、北屯區超商搶案的劉姓男子，初步偵訊，劉男坦承犯案。
太平警分局也在下午3時，在太平區長龍路將涉案的林姓男子緝獲到案。3件超商搶案宣布全數偵破。
台中市警察局表示，台中市有堅定打擊犯罪的決心，有案必破，對於超商防搶、防竊，市警局也將加強宣導，並規劃適當警力在台中市各超商埋守，防制各類治安事故發生。1060405
(中央社)
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