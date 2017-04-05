《甘味人生》男星直播自殺 友洩想不開原因是…
本土劇《甘味人生》40歲劉姓男星今(5日)驚傳在臉書開直播燒炭自殺，坦言「過不了自己這一關」，嚇得朋友趕緊報警，及時救回一命。據悉，這已經是劉男第3次自殺，疑似是因為經營房地產失利才會輕生。
40歲劉姓演員是本土劇的熟面孔，曾參與民視、三立、大愛等電視台戲劇演出，據《蘋果日報》報導，劉男主業是經營清潔公司，最近一部作品是《甘味人生》，經紀公司抽成前的酬勞約每集4千塊。
劉男前妻透露，這已經是他第3次自殺，昨天他燒炭前還有傳照片來，讓她趕緊報警，也透露自劉男經營居酒屋後性情大變加上外遇，兩人才會離婚。另外劉男的經紀公司老闆也稱，劉男可能是因為投資房地產失利，損失數百萬，導致他一時想不開走絕路。
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自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995
(中時電子報)
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