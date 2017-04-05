多障兒學習路迢迢 弘毓勸募有你有希望

7歲的佳佳因患有先天大腦疾病，需要長期復健的責任變成阿嬤的重擔，弘毓基金會「有你有希望」勸募計畫集眾人之力，希望減輕阿嬤負擔。

弘毓基金會圓夢計畫的慢啼寶貝茄寶兒童劇團，今天舉行開學儀式，佳佳在學長姐的帶領下一起擊敗學習障礙。擔任希望大使的藝人宋逸民及陳維齡夫婦更為佳佳繫上自信彩帶，希望帶給佳佳更多的自信心，讓佳佳的學習路可以更豐富、勇敢前進。

弘毓基金會指出，乖巧聽話的佳佳，由阿嬤一手扶養長大，照顧到第5個月時，阿嬤發現佳佳跟其他孩子不同，同齡的孩子已經開始伊呀作聲，而佳佳卻對週遭環境沒有反應。

阿嬤趕緊帶佳佳至醫院檢查，發現佳佳患有先天大腦疾病，導致其語言、聽力、肢體等發展障礙。阿嬤一肩扛起帶佳佳長期復健的責任。佳佳今年7歲了，與同齡的孩子比較，她的能力還是較薄弱。

弘毓基金會透過圓夢計畫的慢啼寶貝茄寶兒童劇團，從中訓練佳佳的口語表達及肢體能力，經過數個月訓練，佳家將會登台演出，宋逸民及陳維齡夫婦也很期待佳佳的演出。

弘毓基金會長期幫助遲緩兒童、新住民婦女及單親等弱勢家庭，「哪裡有需要，服務就來到」，希望透過宋逸民及陳維齡的發聲，讓社會上每個角落的人都可以獲得更好的幫助。

宋逸民指出，夫妻去年參與弘毓基金會慢啼寶貝茄寶兒童劇團演出，今年很高興再擔任希望大使參加劇團開學典禮及拍攝愛心零錢捐宣傳照。

宋逸民在他的臉書粉絲團分享，日前拍照時，他為了配合高挑的水某「墊箱」演出，除與粉絲分享趣事外，也希望更多人注意到這些孩子，他們需要更多人伸出手「墊箱」。

邀請大家為愛伸出手，幫助中部山、海線地區的弱勢家庭，更呼籲家長多點傾聽和陪伴，多點關心和愛，把握黃金早療時間，也要鼓勵更多家長走出來，尋求資源。1060405

(中央社)