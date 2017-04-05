蘇炎城當選無效案 二審逆轉保住議員

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104年12月遞補前議員楊見福的高巿議員蘇炎城，遭對手徐榮延提起當選無效之訴，經一審被判當選無效不服上訴，高雄高分院今天判原判決廢棄，改判處蘇炎城勝訴，全案定讞。

民進黨籍高市議員蘇炎城因前無黨籍議員楊見福被判當選無效，以落選頭遞補後又被被控賄選並被提起當選無效之訴，一審認定，蘇炎城樁腳涉在競選總部成立時幫忙發放新台幣300元走路工，影響選舉結果，判蘇炎城當選無效。

不過，高雄高分院合議庭認為，蘇炎城指示樁腳賄選罪嫌不足，因而判蘇炎城勝訴。1060405

(中央社)