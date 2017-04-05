八里污水廠違規排浮渣入海 遭罰25萬
週刊爆料，八里污水廠將未處理廢水排入海洋。轄管單位台北市工務局衛工處今天澄清，水質檢測均正常，但惠民承包商清淤時便宜行事，將含屎尿等浮渣排入海，已開罰25萬元。
週刊爆料，八里污水處理廠承包商惠民實業為了獲利，將未處理過的污水直接排入海中，且可能已持續排放長達5年之久。
「抽驗品質均符合標準，無長期排放不合格污水」，衛工處長陳世浩下午回應，新北市環保局自民國103年8月至今年3月間一共抽驗20次，除1次大腸桿菌超標外，排出的污水均符合標準，沒有排放不合格污水的情事。
但陳世浩話鋒一轉表示，3年需要清理1次的東、西初沉池，按標準程序應分開清理，且要經過4小時作業時間。
但惠民在2月6日、3月9日卻「便宜行事」，直接打開閘門，讓污水流進海洋放流井，由抽水站將帶有屎、尿的浮渣透過海洋放流管排進海洋，再於廠外另行打撈、處置，雖然未造成實質污染，但水質已髒污、有礙觀瞻，依契約對惠民開罰新台幣25萬元。
衛工處初步統計，流出的廢水量約4000公噸，但確切數據仍待進一步釐清，暫時無法估算；另外，為了避免類似事件再發生，已指派3名副總工程師分別前往八里廠、迪化廠及內湖廠督導。1060405
(中央社)
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