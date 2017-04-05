法官認定走路工是勞務對價 改判高巿議員蘇炎城當選有效

前年底遞補為高雄巿議員的蘇炎城，被對手徐榮延提起當選無效之訴，蘇不服去年8月一審判他敗訴，上訴高雄高分院。二審法官5日認定蘇的樁腳發放300元走路工，是勞務對價並非行賄買票，逆轉改判蘇當選有效，全案定讞。

(中時)