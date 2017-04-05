大眼妹照獵誘網路宅男　警苦勸勿當火山孝子

網路詐騙用大眼妹照獵誘宅男，還真誤信豔遇要買項鍊送她，警苦勸才讓他恍然大悟是詐騙。(劉宥廷翻攝)

待業中的24歲莊姓男子在臉書接到自稱「小可愛」的大眼妹傳來交友訊息，以為線上艷遇，對方稱生日將屆，並指定由男方貨到付款方式購買1條6888元項鏈，送她當生日禮物，莊信以為真並到銀行匯款，幸遇到機警行員和員警，苦勸是詐騙手法，才讓他頓時醒悟，未受騙。

保七第一大隊表示，勸說過程中，保七警員不斷拿出過去大筆數額詐騙攔阻案例說明，並指出，「雖然只是1萬元的匯款，不論金額大小，我們保七警員都會一視同仁的認真處理。」莊男明白這是詐騙後，不斷感謝警員、行員積極處理。

(中時)