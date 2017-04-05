疾管署捐X光巡迴車給埔基醫院 造褔鄉民
衛生福利部疾病管制署今（5）日於埔里基督教醫院舉行「X光巡迴車」捐車儀式，衛褔部疾管署主任林明誠、南投縣衛生局長黃昭郎及地方各界都應邀到場觀禮，場面熱鬧
捐車儀式首先由埔基福音志工，以嘹亮的歌聲歡唱迎賓曲，為大會揭開序幕，隨即展開贈車的捐贈儀式。
埔里基督教醫院院長陳恒常表示，非常感謝衛福部疾病管制署林明誠主任、南投縣衛生局長黃昭郎對原住民及偏遠地區醫療資源不足的重視與關懷。
陳院長也特別感謝衛福部疾管署捐贈「X光巡迴車」，除提昇弱勢與偏遠山區民眾的救護、加強醫療服務品質，更希望該部「X光巡迴車」能提供更多、更便捷的服務，讓山地鄉民眾擁有更健康、更精緻的生活水準。
衛褔部疾管署指出，鑑於山地鄉地理環境、文化與生活習慣獨特性以及醫療資源較為缺乏等因素，所以規劃南投縣承作信義、仁愛兩山地鄉「全民健康保險山地離島區醫療給付效益提昇計畫」的醫療院所辦理結核病主動篩檢及診療，以落實在地化醫療，以及早發現山地鄉結核病個案，並提供適當治療照護，期阻斷社區傳染鏈，同時減少後續社會、醫療資源的耗用。
(中時)
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