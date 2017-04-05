澎湖縣環保局貼心服務 免費下鄉檢測機車排氣
澎湖的鄉親們注意！澎湖縣環保局4月起將開始服務偏遠地區車主，以移動式定檢車定期巡迴各鄉里，提供免費機車排氣檢測服務，希望民眾能留意自己愛車的排氣狀況，共同維護澎湖空氣清新。
環保局表示，依空氣污染防制法規定，使用滿5年的機車，每年需要依出廠月份前後一個月實施排氣檢驗，環保局每月皆會寄發定檢明信片提醒車主定檢資訊，車主可至各機車排氣定期檢驗站進行檢驗，不合格者則需在一個月內改善完畢。
由於澎湖縣合格的11家民間機車定檢站多集中於馬公市區，僅有1家位於西嶼鄉赤馬村(目前暫停檢驗中)，對於較偏遠地區的車主較不便利，環保局考量此問題每月派員巡迴各鄉里，提供免費檢測服務，環保局工作人員到服務地點時會請村里辦公室廣播，屆時各位鄉親可抽空至檢測地點做檢驗，檢驗合格之車輛均會在車牌上黏貼完成檢驗標籤。
若您的愛車檢驗未合格，建議盡快將車子送至機車行進行調修及保養工作，調整至最佳狀態後再進行複驗作業。此項免費檢測服務，希望大家踴躍配合，避免機車排放廢氣污染清新的空氣。環保局移動式定檢車4月份前將巡迴以下各村里辦理機車排氣免費檢測。
日期 上午時間/地點09:00~11:30 下午時間/地點14:30~16:30
105/4/5(三)南寮村辦公處旁果葉村廟前
105/4/6(四)- 龍門村廟前
105/4/7(五)隘門辦公處前林投村廟前
105/4/10(一)湖西加油站湖西加油站
105/4/11(二)- 鎖港廟前
105/4/12(三)山水活動中心鐵線辦公處前
105/4/13(四)- 風櫃廟前
105/4/14(五)時裡廟前 井垵廟前
環保局強調，機車定期作好排氣檢驗，除了能維護良好的空氣品質外，亦可讓各位鄉親掌握自己愛車的狀況，保持車體良好，避免臨時故障或緊急事故發生。另外，環保局也希望各位鄉親將使用中之車輛維護至良好狀態，減少汽機車黑煙排放，一起響應及落實環境保護工作。
(中時)
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