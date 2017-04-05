路網完整、班次多又低價 林良泰：BRT是台中最佳選項

前台中市交通局長林良泰認為，想要以最低成本達成路網完整、班次密集的目標，BRT就是台中人的最佳選項。(圖/本報系資料照片 陳世宗攝）

前台中市交通局長林良泰。(圖/本報系資料照片 盧金足攝）

資源是有限的，人類的慾望是無窮的，道路系統之資源若配置不當，必將引起資源爭奪，進而造成系統崩壞！

臺灣過去之道路建設係以小汽車本位為思考基礎，用路者多期盼馬路要愈蓋愈多、我家門前可停車、又不可塞車，但如此增加供給的作為，只會吸引更多需求，進而造成需求永遠超過供給之困境。

運輸的目的在於運送最多的人，而非運送最多的車輛，有限的道路資源，若能多予配置充滿綠蔭的人行道與大眾運輸專用道，讓人悠遊其中，實可創造先進都市之意象。

民眾願意搭大眾運輸的關鍵在於「路網完整、班次密集、費用低廉」。「交通工具沒有好不好的問題，只有適不適當的問題」，以興建成本來看，一條MRT（捷運）可建5條LRT（輕軌），1條LRT可建5條BRT，所以BRT成本最低，興建時間最短，它可行駛專用道也可行駛混合車道，可以是單節也可是雙節，彈性很大，還可快速延伸至鄰近衛星縣市；以臺中市而言，其興建完整之捷運軌道系統需8000億以上（估計須40年不做其他建設，方可完成），興建完整之BRT只要303億，在有限資源之下，要做到網路完整、班次密集，BRT是最佳選項。

台中市大眾運輸發展成果有目共睹，月運量從40萬到1183萬，成長近30倍，此成長倍數實應已破世界紀錄，且亦已達到月破千萬、年破億之目標；而BRT平均日運量則達5萬以上，同時也超過同時期之高雄捷運橘線之運量，「公車、BRT沒人搭，捷運就沒人搭」，一定要先養成民眾搭乘大眾運輸習慣，捷運才會成功。因此，「從公車改革出發、由BRT邁向MRT」才是推動大眾運輸正確的道路。

任何新運輸系統之導入均需適應與導引期，駕駛行為之規範與學習亦是如此，若以平面捷運系統探究事故發生頻率與嚴重性，需審慎了解事故發生之主因，台中市BRT、高雄LRT之事故，多為一般駕駛者違規所造成，故應不可歸責BRT、LRT系統之興建；另臺中BRT專用道於擁擠路段係以新增ㄧ車道方式規劃，故亦不影響原用路者之權益，因此以用路者及道路管理者之角度而言，BRT之興建，實為多贏之建設方案。(本文作者林良泰為逢甲大學運輸科技與管理學系教授、前臺中市政府交通局局長)

(中時電子報)