手捧竹塹東門城 美眉們愛不釋手
「新竹市都市計畫資訊服務網」，5日進行10周年成果發表，其中e網通APP，還結合抓寶概念，將東門城、新竹州廳、北大教堂等指標，化身寶可夢，只要透過行動裝置掃描，這些建物就可捧在手上，讓許多年輕美眉愛不釋手，拍照拍不停，未來將有更完善建置。
「新竹市都市計畫資訊服務網」是市府都發處將早期都市計畫紙本圖資，進行數位化後，逐步系統化，包括建置e網通App、都市規畫3D展示平台、地形圖與AR建物模型、空拍影像紀錄等便民功能，讓行動服務、空拍影像、互動體驗有感呈現。
都發處長陳永源說，為了成果發表會，土地使用分區證明書申請櫃台，更是20多年來首次走出市府，直接進駐大同108再生基地，落實「行動都計」走動式服務，不僅讓街坊市民感到新鮮，更為舊城區注入人氣與活力，建立便民的都市規畫交流平台。
「省下超多時間！」在代書事務所服務多年的鄭小姐表示，今年元旦起，用手機App就可以申領土地使用分區證明，對於以往天天都要跑市府申請、繳費的她而言，大大降低舟車勞頓之苦，也能滿足客戶對案件辦理時間的要求。
都發處表示，「新竹市都市計畫資訊服務網」6日改版上線，增加都市規畫3D展示平台，內容除可展示新竹市3D建物模型，及重要地標精緻建物模型，另有統計資訊、環境敏感圖資等，行動版「新竹市都市計畫e網通」APP還提供「土地使用分區查詢」、「都市計畫書圖查詢」等便民功能，歡迎市民多加利用。
(中時)
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