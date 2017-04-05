戀嬤情節？ 怪盜搜刮7旬老婦內衣

48歲張男騎乘電動自行車，伸長手搜刮路旁掛在曬衣架上的衣物。（王文吉翻攝）

內衣怪盜張男偷走71歲江嬤的內衣、襪子、手套及護膝，放在電動自行車前方車籃內，刻意繞小路離去，躲避監視器拍攝。（王文吉翻攝）

阿嬤內衣也偷！台中神岡48歲張男上月中騎著紅色電動自行車，搜刮路旁掛在曬衣架上的衣物，偷走米色、黑色2件女性內衣、襪子、手套及護膝，張男得手後刻意壓低白色鴨舌帽緣，並脫下深色羽絨外套，騎車繞小路，躲避監視器拍攝。

家住神岡國小後方的71歲江姓阿嬤發現內衣被偷，擔心左鄰右舍也會受害，到豐原分局神岡分駐所報案，但她表明不想提告。因竊盜屬公訴罪，警方仍主動偵辦，調閱附近2公里的路口及民宅監視器，經多日過濾清查比對 ，找到張男的家。

警方到張家查訪，張男一開始否認犯行，但警方出示監視器畫面，並在他家搜出犯案時穿著的衣物，張男眼見紙包不住火，才說「可能是我做的」。

張男辯稱，因患糖尿病引起視力不良，加上有躁鬱症服藥，會產生短暫失憶的副作用，對作案過程及內衣去向都不記得。

警方調查，48歲張男務農、已婚，老婆和家人不敢相信他會去偷內衣，監視器拍到他大白天犯案過程，看不出有精神不佳狀況，詢後依竊盜罪嫌函送法辦。

(中時)