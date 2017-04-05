凌雲國小挑戰百里畢旅，11名畢業生達陣

凌雲國小11名畢業生完成百里單車挑戰，為自己小學生涯留下美好回憶。（林和生攝）

凌雲國小挑戰單車前進蘭嶼，沿途美景成為畢業前最好的回憶。（林和生翻攝）

凌雲國小11名畢業生挑戰單車前進蘭嶼，眾人在地標前合影留念。（林和生翻攝）

不畏離島強風、惡劣海象，屏東市理念學校凌雲國小今年11名畢業生，以單車挑戰百里作為畢業旅行，一路騎到離島蘭嶼，在同學間相互鼓勵打氣之下，包括一名自閉學生在內，全數通過考驗，完成163公里不可能的任務。

隊伍首先從屏東市一路騎到恆春後壁湖，接著搭船至蘭嶼，再以單車環島方式為整趟4天3夜畢旅畫下句點；校長高珠鈴指出，校內規畫單車理念課程，從低年級的滑行，到高年級上路騎乘與維修，最終就是要挑戰百里，「等於一入學就開始為此做準備」。

為了順利達標，在此之前，同學會互相監督訓練核心肌群，其中一名患有自閉症的孩子，對於危險辨識度較弱，校方特別配置一名老師就近看顧，同學們也會協助提醒，大家說：「這任務要所有人一起完成才有意義」。

畢業生陳宣妤回憶整趟旅程最艱辛的一刻說，騎車感覺一路逆風，對於體力負荷很大，但她告訴自己，快到了、繼續努力不要放棄，很開心自己能做到。

高珠鈴則感動的說，這趟畢旅過程雖然辛苦，但她告訴學生，成功不可能一下子就到達，他們小學每一段學習都是為了這次挑戰，回顧過程看起來都很乏味，但逐步建構能力非常重要，或許這一路沒那麼舒適，但慶幸不論能力好壞，每個孩子都做到了。

全程參與的主任宋炫志強調，學生創造這階段學習高峰，對於未來面臨挑戰，相信都有足夠信心正面迎戰。

(中時)