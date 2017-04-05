凌雲國小挑戰百里畢旅 11名畢業生達陣
不畏離島強風、惡劣海象，屏東市理念學校凌雲國小今年11名畢業生，以單車挑戰百里作為畢業旅行，一路騎到離島蘭嶼，在同學間相互鼓勵打氣之下，包括一名自閉學生在內，全數通過考驗，完成163公里不可能的任務。
隊伍首先從屏東市一路騎到恆春後壁湖，接著搭船至蘭嶼，再以單車環島方式為整趟4天3夜畢旅畫下句點；校長高珠鈴指出，校內規畫單車理念課程，從低年級的滑行，到高年級上路騎乘與維修，最終就是要挑戰百里，「等於一入學就開始為此做準備」。
為了順利達標，在此之前，同學會互相監督訓練核心肌群，其中一名患有自閉症的孩子，對於危險辨識度較弱，校方特別配置一名老師就近看顧，同學們也會協助提醒，大家說：「這任務要所有人一起完成才有意義」。
畢業生陳宣妤回憶整趟旅程最艱辛的一刻說，騎車感覺一路逆風，對於體力負荷很大，但她告訴自己，快到了、繼續努力不要放棄，很開心自己能做到。
高珠鈴則感動的說，這趟畢旅過程雖然辛苦，但她告訴學生，成功不可能一下子就到達，他們小學每一段學習都是為了這次挑戰，回顧過程看起來都很乏味，但逐步建構能力非常重要，或許這一路沒那麼舒適，但慶幸不論能力好壞，每個孩子都做到了。
全程參與的主任宋炫志強調，學生創造這階段學習高峰，對於未來面臨挑戰，相信都有足夠信心正面迎戰。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。