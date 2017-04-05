駕車攜毒心虛回轉 引警注意遭逮
嘉義縣(二余)姓男子昨天深夜駕車看見巡邏車回轉動作，員警起疑攔查，又從外套口袋掉出分裝毒品夾鏈袋，見事跡敗露，坦承持有安非他命毒品35.41公克。
嘉義縣中埔分局今天表示，中埔派出所員警昨天深夜巡邏時，發現1輛白色自小客車，見巡邏警車即急速回轉逃逸，員警發覺有異隨即尾隨，在嘉義縣中埔鄉金蘭村一處道路順利攔查。
警方指出，經查駕駛(二余)姓男子為列管毒品治安顧慮人口，有多項毒品刑案資料。警詢問有無攜帶違禁物品時，嫌疑人眼神閃爍、支吾其詞，辯稱駕車要外出找朋友，早已未再吸食毒品。
警方表示，後來嫌疑人從車內拿取黑色外套要穿時，卻意外從口袋內掉出1包白色藥用夾鏈袋，嫌疑人當下急忙撿起夾鏈袋，欲藏匿於外套內，被眼尖員警察覺，隨即要求打開夾鏈袋檢視。
嫌疑人眼見無法掩飾攜帶毒品的事實，便主動向員警供稱白色藥用夾鏈袋內有安非他命毒品10小包（含袋重35.41公克）。警訊後，全案依違反毒品危害防制條例移送法辦。1060405
(中央社)
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