李婉鈺：將對不實報導提刑事告訴

新北市議員李婉鈺今天表示，週刊報導內文均屬杜撰且不實，已嚴重侵害她的名譽，將提起妨害名譽的刑事告訴。

李婉鈺回應週刊王第156期以「李婉鈺，吳志剛90天閃離內幕」、「喜宴後揪回家」報導時說，懇請新聞媒體朋友及名嘴，在為相關報導或評論前，請務必善盡查證義務，若報導或評論中出現虛偽、杜撰的不實內容，以致侵害她的名譽時，為維護名譽及自身清白，她也將對相關人士提起妨害名譽的刑事告訴，絕不寬待。

她說，即刻起不再針對該篇報導予以回應，希望各媒體切勿再致電她或辦公室同仁。

李婉鈺表示，她與團隊現在全心致力於公眾事務，屢屢遭不實內容的報導而使全體團隊的努力均遭抹煞，「實非本人所樂見」。一再被杜撰炒作的報導，一次次都使團隊的努力白費，實非媒體應有的操守，她絕不縱容。1060405

(中央社)