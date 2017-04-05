桃園農博登場 App掌握搶先看

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桃園農業博覽會22日到5月14日試營運，為了讓更多人掌握博覽會訊息，桃園市長鄭文燦公布博覽會App，希望透過四大功能，讓參觀農博的民眾同步掌握，暢行無阻。

鄭文燦今天主持「桃園農業博覽會APP發表記者會」，強調桃園市政府研發的創新「桃園農業博覽會APP」，擁有「農博園區導航導覽」、「即時掌握交通及停車資訊」、「VR體驗農博展區」及「農博BINGO！桃園GO！」等四大功能。

鄭文燦表示，市府將延續「2016台灣燈會」的成功經驗，將各項訊息，透過APP提供各多面向的資訊，相信民眾可以一手掌握桃園農業博覽會各項即時資訊，輕鬆暢遊農博。

桃園市政府也表示，在App中將提供「即時交通及停車資訊」，方便遊客更快速掌握農博各停車場車位剩餘數量，同時也提供各停車場接駁車位置查詢功能。

另外，在「VR體驗農博展區」功能中，遊客可透過智慧型手機及簡易的VR頭戴裝置，隨時隨地瀏覽農博8大展區實景影片，不受時間空間限制，提前置身農博會場，搶先體驗農博各大展區特色。

「桃園農業博覽會」將於4月22日（世界地球日）到5月14日試營運，107年正式營運。

桃園農業博覽會App安卓（Android）版本於https://goo.gl/bKtkuX，已開放下載。iOS版本，預計4月21日開放下載。1060405

(中央社)