屏東8家畜牧場盜排廢水挨罰
屏東縣環保局2日發現民眾在臉書張貼「屏東就屎狂」照片，萬丹鄉社皮排水渠道佈滿動物糞便，於是兵分多路查緝，共查獲2家養豬場及6家養牛場盜排原廢水，依法罰款。
民眾在臉書上張貼「屏東就屎狂」、「屏東流屎河」的佈滿動物結塊糞便的令人驚嚇照片，有人留言「環保局都視而不見」、也有人留言「有時間爭取高鐵，沒時間當鏟屎官」、「台灣屎淹腳目」，這令人驚嚇的照片，引發許多民眾分享「奇觀」。
環保局人員發現臉書訊息後，沿萬丹鄉社皮排水渠道周邊和上游，由稽查科長率隊兵分4路動員9名稽查員，沿排水溝渠周邊及上游區域查核，共查獲2家養豬場及6家養牛場排放未經處理的原廢水。
環保局表示，將依所查核事證依水污染防制法嚴處，最低新台幣20萬元、最高可處2000萬元罰鍰。
環保局表示，萬丹地區養豬和養牛的畜牧場有100多家，這8家被查獲的畜牧場，2家養豬都有上千頭豬，養牛場多在200頭以上，8家都設有廢水處理設施，但卻沒有使用，利用連假期間盜排原廢水，由於下游有農田水利會的水閘門，所以才會有動物糞便佈滿渠道的情形。
環保局強調，這件污染案，民眾只在臉書流傳照片，卻沒有人向環保局檢舉，民眾如果能夠向環保局檢舉，環保局就能更早掌握線索取締。再度強調環保無假期，呼籲業者切勿心存僥倖。
環保局也呼籲民眾主動提供相關事證公害陳情，有檢舉獎金。1060405
(中央社)
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