舞動生命做公益 慈善餐會盼共襄盛舉
台灣勞工發展協會帶領幹部發起「舞動生命 慈善餐會」，5月5日晚上6點將席開多桌，邀請多位藝人愛心獻唱，一張餐券一份愛，邀請大家共襄盛舉，幫助植物人。
創世基金會表示，台中院安養的植物人中約有6成有勞工背景，台灣勞工發展協會秘書長詹昭全覺得有責任要為植物人發聲，將這份同理心延伸至植物人家屬。
今天詹昭全帶領勞工協會幹部們發起「舞動生命慈善餐會」，並率先贊助新台幣25萬元，雅園新潮婚宴會館董事長羅永梁也愛心贊助10桌響應公益。
創世基金會表示，台中院目前安養30位植物人，每人每月平均要花費新台幣4至6萬元；到宅服務100位，每次服務約1200元，每月雙軌服務經費約需150萬至180萬元，為一筆龐大的開銷。
「舞動生命」慈善餐會將於5月5日晚上6時，在雅園新潮婚宴會館舉辦，預計席開50桌，當天將邀請黃西田、溫瀚龍、林喬安、一綾等知名歌手愛心獻唱，還有台中市亦姬舞蹈團精采演出，每張餐券1500元，可自用亦可二次公益轉送弱勢單位享用。1060405
(中央社)
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