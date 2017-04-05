台澳合作登船檢查 環署：史上首次
為了追查日前綠島油污的元凶，環保署說，台灣跟澳洲首次跨國合作，登上可疑的船隻檢查。初步檢查結果雖然無明顯非法排放廢油水的跡象，但已經採集油樣本，將送回台灣比對。
行政院環境保護署今天下午召開「環保外交重大突破！綠島海洋污染案件 台澳兩國首次合作追查」記者會。環保署長李應元說，這是史上首次透過跨國合作，在國外登船檢查。
環保署水保處長葉俊宏說，日前跟交通部合作，鎖定一艘賽普勒斯國籍的可疑船隻，並透過船舶自動辨識系統（AIS）掌握其在4月初靠泊澳洲埃斯佩蘭斯港口。
葉俊宏表示，掌握後立刻請外交部洽請澳洲海事安全局提供協助，澳洲也根據國際防止船舶污染公約，協助台灣環保署跟交通部航港局等4名官員在4日順利登船查驗跟採集7處油艙共15瓶的含油樣品，將快遞回台進行檢驗。
葉俊宏說，不過初步檢查結果並無明顯非法排放廢油水的跡象，但確定的是此艘船隻在事發期間有經過墾丁綠島海域，且AIS也有一段時間並無記錄到此艘船隻的動向。
李應元則強調，對海洋的守護不容置疑，台灣也不會缺席。李應元強調，在還沒有確定之前，會保持存疑跟嚴謹態度，勿枉勿縱。
人稱潛水天堂的綠島日前遭不明船舶排放油污，污染的範圍將近8公里長。環保署在24日完成海洋及陸地的清除作業，累計清理含油垃圾及油污共計5884公斤，目前正積極追查排污凶手。1060405
(中央社)
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