又來了！華信機師酒測超標 遭停飛解聘
繼遠東航空機師上月酒測超標4.2倍後，華信航空昨日一架從台中飛往香港的AE-1817航班，薩爾瓦多籍機師遭台中航空站測出酒精含量超標，2次酒測分別為0.3、0.28毫克，立即遭停飛且開除，航班也為此延誤。民航局今表示，已要求遠東航空、中華航空對機師全面酒測，其他航空公司也要提高檢測率。
中華航空表示，該航班是華信航空向華航濕租（飛機、機組員一起租用），4月4日AE-1817台中飛香港航班機師，確在飛行前未通過酒測，原航班由其他組員值勤，該機師立即停飛並將予以解雇，公司將對飛行員執行100％酒測。
民航局飛航標準組組長林俊良說，機師酒測共分為3關，分別為駕駛自律、航空公司抽檢30％、航空站抽檢5至10％，遠航與華航接連出包，民航局已要求公司內部抽檢比率從30％提高至100％，航空站抽檢的比率也會提高。至於其他航空公司，也要求提高抽檢比率。
林俊良指出，國內各航空站15年來只抽測出3起酒測超標，第一起發生在2011年德安航空，這1個月內卻發生2起。他強調，機師屬於高收入、社會地位高的職業，且背負整架飛機安全，首重自律，以美國為例，航空公司抽檢率僅25％，國內要求做到100％，其實不算特別光榮的事。
林俊良表示，機師酒測未過可停飛1至6個月或罰6萬至30萬元，最重則吊銷駕照，另航空公司也可處罰60至300萬元。林說，近期2起酒測超標都發生在外站，民航局將檢視航空公司在外站管理上是否鬆散。
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。