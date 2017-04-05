又來了！華信機師酒測超標 遭停飛解聘

繼遠東航空後，華航機師也爆出酒測未過，遭公司開除。（華信航空提供）

繼遠東航空機師上月酒測超標4.2倍後，華信航空昨日一架從台中飛往香港的AE-1817航班，薩爾瓦多籍機師遭台中航空站測出酒精含量超標，2次酒測分別為0.3、0.28毫克，立即遭停飛且開除，航班也為此延誤。民航局今表示，已要求遠東航空、中華航空對機師全面酒測，其他航空公司也要提高檢測率。

中華航空表示，該航班是華信航空向華航濕租（飛機、機組員一起租用），4月4日AE-1817台中飛香港航班機師，確在飛行前未通過酒測，原航班由其他組員值勤，該機師立即停飛並將予以解雇，公司將對飛行員執行100％酒測。

民航局飛航標準組組長林俊良說，機師酒測共分為3關，分別為駕駛自律、航空公司抽檢30％、航空站抽檢5至10％，遠航與華航接連出包，民航局已要求公司內部抽檢比率從30％提高至100％，航空站抽檢的比率也會提高。至於其他航空公司，也要求提高抽檢比率。

林俊良指出，國內各航空站15年來只抽測出3起酒測超標，第一起發生在2011年德安航空，這1個月內卻發生2起。他強調，機師屬於高收入、社會地位高的職業，且背負整架飛機安全，首重自律，以美國為例，航空公司抽檢率僅25％，國內要求做到100％，其實不算特別光榮的事。

林俊良表示，機師酒測未過可停飛1至6個月或罰6萬至30萬元，最重則吊銷駕照，另航空公司也可處罰60至300萬元。林說，近期2起酒測超標都發生在外站，民航局將檢視航空公司在外站管理上是否鬆散。

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(中時)