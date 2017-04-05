美髮名師挨告性侵 獲不起訴

秘密基地髮型設計學院創辦人陳冠志，日前遭女學生指控，多次以私下培訓與指導為由，帶她到汽車旅館開房間，涉嫌利用權勢性侵她，但台北地檢署調查後，認定罪嫌不足，今將陳男不起訴。

45歲陳冠志畢業於英國沙宣學院，回台創辦了秘密基地髮型設計學院，專門教授美髮技藝與美髮理論，陳同時也是小林、巨星、名留、曼都等知名美髮連鎖沙龍客座講師，也是國際名導馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）來台拍攝《沉默》唯一指定設計師。

一名女子日前指控，她到陳冠志創辦的秘密基地髮型設計學院上課。陳男問她有沒有興趣加入菁英班，事後陳男開始在LINE與她聊天、談心事。

她控稱，去年6月，她應陳冠志之邀，搭車到台北與對方碰面，之後陳開車載她到汽車旅館，2人發生性關係，當時她還沒滿18歲，之後2人又發生了3次性關係，她礙於陳男在美髮界勢力龐大，不敢聲張，後來被男友發現才提告。

檢方調查，陳冠志辯稱，雙方是兩情相悅，沒有違反她意願發生性關係，檢方認為性侵罪嫌不足，將陳男不起訴。

(中時)