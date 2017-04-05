美髮名師挨告性侵 獲不起訴
秘密基地髮型設計學院創辦人陳冠志，日前遭女學生指控，多次以私下培訓與指導為由，帶她到汽車旅館開房間，涉嫌利用權勢性侵她，但台北地檢署調查後，認定罪嫌不足，今將陳男不起訴。
45歲陳冠志畢業於英國沙宣學院，回台創辦了秘密基地髮型設計學院，專門教授美髮技藝與美髮理論，陳同時也是小林、巨星、名留、曼都等知名美髮連鎖沙龍客座講師，也是國際名導馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）來台拍攝《沉默》唯一指定設計師。
一名女子日前指控，她到陳冠志創辦的秘密基地髮型設計學院上課。陳男問她有沒有興趣加入菁英班，事後陳男開始在LINE與她聊天、談心事。
她控稱，去年6月，她應陳冠志之邀，搭車到台北與對方碰面，之後陳開車載她到汽車旅館，2人發生性關係，當時她還沒滿18歲，之後2人又發生了3次性關係，她礙於陳男在美髮界勢力龐大，不敢聲張，後來被男友發現才提告。
檢方調查，陳冠志辯稱，雙方是兩情相悅，沒有違反她意願發生性關係，檢方認為性侵罪嫌不足，將陳男不起訴。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。