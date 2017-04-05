孩子不是大人的財產! 彰化縣兒童劇公演小木偶
兒童不是大人財產或附屬品！四月兒童的季節，彰縣府邀請縣內傑出團隊「萍蓬草兒童劇」，演出《新木偶奇遇記》，置入兒童權利公約等各項議題，透過了老木匠雖創造小木偶，卻不是小木偶主人，而是陪伴他、保護他的人，透過故事，喚起共鳴，傳遞每個孩子都是獨立個體。
「孩子經你而生，卻不是你所造，雖然他們與你同住，卻不屬於你。你可以給他們你的愛，卻非你的思想。因為他們有他們自己的思想。」
台灣生育率不斷下降，虐兒數字卻向上攀升，尊重孩子身分權、平等權、教育權、表示意見和社會參與權，以及遊戲、休閒文化活動權等相關權益，仍亟需受到關注。
小木偶也有兒童權！萍蓬草兒童劇團團長郭月媚表示，《新木偶奇遇記》藉由老木匠創造小木偶的劇情安排，探討老木匠雖然創造了小木偶，但他不是小木偶主人，而是要陪伴他、保護他的人。社會處長黃淑娟邀請家長能帶著小朋友一起來看戲，強化親子和家庭關係，讓下一代擁有健全完整的成長空間。
首場將於8日上午10點花壇鄉立圖書館、下午14:30鹿港鎮圖書藝文中心；15日上午10點二林鎮立圖書館在演藝廳、下午14:30員林市圖書館；29日上午10點埔心心力圖書館演藝廳、下午14:30社頭鄉橋頭國小；5月6日10點伸港鄉新市鎮公園廣場、下午14:30埤頭鄉地方文化館。活動詳情可電洽萍蓬草兒童劇團（04）7991457或縣府社會處（04）7240249。歡迎家長能兒童一起來看戲，強化親子和家庭關係，讓下一代擁有健全完整的成長空間。
(中時)
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