看過龍鳳獅嗎？大埤鄉仁和國小龍鳳獅獲三冠
「龍鳳獅」是面臨失傳的民俗表演技藝，舞獅教練吳登興14年前起在大埤鄉仁和國小指導舞獅，10年前開始復興龍鳳獅，日前參加教育部指定的中華盃舞龍舞獅競賽，該校20名小學生囊括台灣單獅、台灣多獅、傳統多獅組3冠。
清光緒年間就存在的龍鳳獅，表演時由成員打扮成龍（單人）、鳳（單人）、獅（多人）3種靈獸互相鬥陣。
北港德義堂第五代傳人吳登興雖有龍鳳獅的祖傳技藝，但2003年初到仁和國小指導時，校方經費與配備不足，一開始只教傳統舞獅，直到4年後才傳授龍鳳獅。
不過，家長一開始擔心舞龍舞獅與廟會有關，不認同孩子習藝，近年該校參與許多表演藝術活動，去年故宮南院開幕也受邀表演，漸漸獲得家長信任。
校長洪千惠說，校方定位龍鳳獅是體育競賽，家長看到競賽成績、表演場合、團隊潛力被激發出來，都能認同是「藝術」。
仁和國小目前全校68名學生，四到六年級參與龍鳳獅的有20多人，吳登興要求每一個學生甚麼都都要學，舞獅是基本功，會舞獅才能舞龍鳳。
一整套龍鳳獅表演長8分鐘，沒體力不行，吳登興自創趣味競賽讓學生練跳、翻，增加力量、學習調整呼吸。
五年級學生劉柏霖從三年級接觸，他說一開始是看同學都在練，哥哥也在學，自己也想學，他從學龍鳳獅學到團隊合作，做好自己的本分，獅頭獅尾要配合，協調不好會打結或撞在一塊。
(中時)
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