萬丹「流屎河」太嚇人 環保局查出8家牧場是元凶
日前有民眾在屏東縣萬丹鄉，拍攝到一整條布滿豬屎牛糞的排水溝渠，PO上臉書後讓網友直呼「太噁心了！」並戲稱，西遊記有流沙河，屏東有「流屎河」。縣府環保局稽查後，發現有8家牧場未依規定處理排放廢水，將依查核事證依法懲處。
蕭姓民眾2日在萬丹一處排水溝拍攝到「屎流成河」的畫面，PO上網後引發熱議，網友回覆「太驚人了，原本以為是土，細看才知是…」、「簡直是世界奇觀！」更有網友痛批，「環保局人員是不是都睡著了？」
環保局經追查後，5日終於在萬丹鄉社皮排水渠道區域，查獲元凶是2家養豬場及6家養牛場，將未經處理的廢水直接排放。環保局表示，2日看到社群網站照片後，就由稽查科長率領9名稽查員前往追查，終於查出汙染源，可依法開罰20萬至2000萬元罰鍰。
萬丹李姓居民表示，照片處是田厝中排，由社皮流經上村、田厝、崙頂匯入萬丹大排，會有這麼「壯觀」的畫面，是經年累月累積的成果。他諷刺地說，屏東縣要發展為觀光大縣，應該要把這條「流屎河」列為景點，因為是全國唯一。
目前環保局有12名稽查人員，24小時及例假日都有排班，每天檢舉案件達20、30件。局長魯台營呼籲，稽查人力有限，民眾若發現不肖業者汙染行為，可主動撥打專線0800-066666或08-7351928檢舉，經查證屬實繳納罰緩者，可獲環保署檢舉獎金，希望民眾可與環保機關一起來打擊汙染。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。