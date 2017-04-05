萬丹「流屎河」太嚇人，環保局查出8家牧場是元凶

有民眾在屏東縣萬丹鄉拍攝到一整條布滿豬屎牛糞的排水溝渠，網友戲稱，西遊記有流沙河，屏東有「流屎河」。（翻攝自臉書）

有民眾在屏東縣萬丹鄉拍攝到一整條布滿豬屎牛糞的排水溝渠，網友戲稱，西遊記有流沙河，屏東有「流屎河」。（翻攝自臉書）

環保局稽查後，在萬丹社皮發現元凶有8家牧場，未依規定處理排放廢水，將依查核事證依法懲處。（環保局提供）

環保局稽查後，在萬丹社皮發現元凶有8家牧場，未依規定處理排放廢水，將依查核事證依法懲處。（環保局提供）

日前有民眾在屏東縣萬丹鄉，拍攝到一整條布滿豬屎牛糞的排水溝渠，PO上臉書後讓網友直呼「太噁心了！」並戲稱，西遊記有流沙河，屏東有「流屎河」。縣府環保局稽查後，發現有8家牧場未依規定處理排放廢水，將依查核事證依法懲處。

蕭姓民眾2日在萬丹一處排水溝拍攝到「屎流成河」的畫面，PO上網後引發熱議，網友回覆「太驚人了，原本以為是土，細看才知是…」、「簡直是世界奇觀！」更有網友痛批，「環保局人員是不是都睡著了？」

環保局經追查後，5日終於在萬丹鄉社皮排水渠道區域，查獲元凶是2家養豬場及6家養牛場，將未經處理的廢水直接排放。環保局表示，2日看到社群網站照片後，就由稽查科長率領9名稽查員前往追查，終於查出汙染源，可依法開罰20萬至2000萬元罰鍰。

萬丹李姓居民表示，照片處是田厝中排，由社皮流經上村、田厝、崙頂匯入萬丹大排，會有這麼「壯觀」的畫面，是經年累月累積的成果。他諷刺地說，屏東縣要發展為觀光大縣，應該要把這條「流屎河」列為景點，因為是全國唯一。

目前環保局有12名稽查人員，24小時及例假日都有排班，每天檢舉案件達20、30件。局長魯台營呼籲，稽查人力有限，民眾若發現不肖業者汙染行為，可主動撥打專線0800-066666或08-7351928檢舉，經查證屬實繳納罰緩者，可獲環保署檢舉獎金，希望民眾可與環保機關一起來打擊汙染。

(中時)