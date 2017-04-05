劉伊心試婚紗 被媽嫌沒胸

劉伊心今天到D.S. WEDDING試婚紗。（D.S. WEDDING提供）

劉伊心跟媽媽一起試穿婚宴禮服。（D.S. WEDDING提供）

劉伊心試穿的婚紗都屬優雅風。（D.S. WEDDING提供）

劉伊心與「老虎牙子」品牌執行長林志隆熱戀兩年，將在6月4日舉辦婚宴，4月下旬先登記。5日她帶著媽媽到D.S. WEDDING試婚紗，媽媽竟然對她說：「太瘦了！胸部都不見了！」讓她哭笑不得，她說變瘦非關婚禮，都是工作太勞累，但她樂在其中，還說要跟林志隆一起工作一輩子，也因為工作讓兩人無話不談。

劉伊心說，與林志隆最契合的一點，就是兩人都是工作狂，她工作腳步也未停歇，講求即戰力，但終身大事就比較隨和、慢慢來，她說：「賓客還沒開始邀，有緣有空就來，戶外場地也還有好幾家再談。」婚宴的準備，也能跟工作扯上邊，她笑說，「老虎牙子是有氧飲料，所以我們婚禮也要很有氧，辦得比較童趣一點。」

他們將婚宴定調像園遊會，有桌上足球、套圈圈等多項遊戲攤位，她笑說：「室內婚禮的儀式冗長，空氣又悶。戶外婚禮不外乎就是雞尾酒Party、證婚儀式，我們想做一個園遊會的概念，希望大家都能攜伴來，吃吃喝喝玩得開心，賓主盡歡。」

(中時)