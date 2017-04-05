央視主持人告建行 信用卡款逾期罰4倍
大陸央視主持人李曉東近日將中國建設銀行告上法庭，原因是他的信用卡有人民幣69元（新台幣310元）未還清，10天後竟產生317元（新台幣1426元）利息，該案已於3月31日在法院開庭審理。
大陸法制周末報導，中國中央電視台（大陸央視）「今日說法」節目主持人李曉東的代理律師告訴記者，這宗案件的關鍵在於建行的信用卡相關條款對持卡人存在不公平。
報導稱，李曉東用建行龍卡信用卡於2016年3月間消費1萬8869元，同年4月27日到期還款日，銀行自動從他的約定還款帳戶裡扣款1萬8800元。因帳戶中的餘額不足，有69元未還；然而10天後，卻產生317元利息。
李曉東多次撥打建行客服電話後才知道，建行收取信用卡逾期利息的方式，是以當月帳單的總額來計算，而不是以未清還部分的金額來計算。
李曉東認為，建行這樣的信用卡計息方式明顯不公平，其信用卡相關條款應為無效的合約條款，建行應返還向他收取的317元利息。
這件案子已於3月31日在北京市西城區法院開庭審理。1060405
(中央社)
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