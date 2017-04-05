SOGO新竹兩館 明起化妝品節
太平洋崇光百貨新竹兩館明 (6)日至26日「Beauty Fair化妝品節」連袂登場，並集結大新竹及苗栗地區最齊全的美妝保養品牌，推出上千組獨家限量特惠組，折扣最低下殺2.9折。
太平洋崇光 (SOGO)百貨新竹館、遠東巨城 (Big City)兩館表示，首4日化妝品區單筆滿5,000元送500元，其中包含SOGO APP專屬150元電子抵用券、350元服飾及美食折價券。
SOGO新竹兩館指出，20號前也獨家與國泰世華銀行合作，單館單卡刷滿6,000元享5％歷年最高回饋，若再加上滿千送百銀行回饋、化妝品滿額贈，回饋率逾18％。
(工商)
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