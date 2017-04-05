未來飛機艙 機器人送餐、窗戶變螢幕
上周愚人節，全球航空公司開出各種航空奇想，但也讓不少航空迷期待落空；不過，這回可不是愚人節騙人招數，2017德國飛機內裝展（Aircraft Interiors Expo）最新曝光的機艙創新設計中，可見機器人送餐、窗戶變娛樂螢幕、可移動式機位等未來飛機艙服務。
飛機艙潮服務是近來航空界關注話題，德國2017飛機內裝展於當地4日登場，美媒彭博社就列舉出5項將改變航空旅行的飛機艙未來設計，包括機器人送餐、窗戶資訊螢幕、紫外線殺菌機艙、可滑動式座位以及特製廚具配備抽煙設備。
未來3萬呎高空體驗將會多有趣？未來飛機可望提供機器人協助空服員送餐、收拾環境，讓旅客不用過於擔心錯過用餐服務，同時也能減輕空服員工作事項；而針對機艙令人擔憂的環境整潔，廣泛用於醫院和供水系統的消毒科技也將運用在機艙清潔，有效消毒扶手、座椅前的餐桌。
且靠窗座位除了能觀看高空景色，機艙窗戶也變身資訊娛樂螢幕，乘客只要滑動手指就可瀏覽飛航資訊、點餐、購物；靠走道座位也可採自由滑動，向內滑動即可擴大走道活動空間；特製廚具配備抽煙設備則將可提供現煮飛機餐，讓旅客不用再只能吃加熱食品。
(中時電子報)
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