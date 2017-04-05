寄不出去的一封信 20年後終於送到了

蘭嶼椰油國小老師顏子矞，驚喜收到20年寄出的1封信。（顏子矞提供）

拉互依在1997年寫給顏子矞的問候信，20年後依舊「熱騰騰」 。（顏子矞提供）

顏子矞與拉互依，曾於在1995年造訪斯馬庫斯巨木群，並在神木前合影。（顏子矞提供）

拉互依（左）去年還曾攜家帶眷到蘭嶼探望顏子矞（右）。（顏子矞提供）

1封1997年寄出的信，20年後終於收到！台東縣蘭嶼鄉椰油國小老師顏子矞，日前驚喜收到友人「拉互依」的信，這封信因為誤植地址被退回，拉互依整理家裡時才重見天日，透過另外友人送到顏子矞手上，顏子矞說，雖事隔20年，當時的問候還熱騰騰。

「下次不要再寫錯地址了」，顏子矞拿著友人拉互依寄來的信說，這封1997年寄出的信，終於從司馬庫斯來到了他手上，感謝拉互依遲來的問候。

顏子矞表示，20年前他就讀輔仁大學，在教會團契中認識了來自新竹斯馬庫斯部落，讀新莊國中的泰雅族少年拉互依，那時就讀大學的哥哥、姐姐，都會陪伴國中生課輔及遊戲。

顏子矞大學畢業後，拉互依就讀嘉義農專，透過教會團契通訊錄找到顏的地址，在1997年12月20日耶誕節前，寄了封賀卡給他，祝他「聖誕快樂」，卻因地址錯誤被退回，兩人也從此失聯。

拉互依有收存書信的習慣，所以這封寄不出去的信也一直收藏著，他相信總有一天會寄到「顏哥哥」的手上，兩年前兩人從臉書相認，去年拉互依還曾攜家帶眷到蘭嶼探望顏子裔，但是也忘了有那封信的存在，直到最近整理書信時才找到，並委由另位友人從斯馬庫斯山上，把這封20年後還「熱騰騰」的信送到顏子矞手上。

顏子矞說，1995年還曾與拉互依一起到斯馬庫斯造訪巨木群，並在神木前合影，兩人對這段路程都留下深刻印象，去年拉互依一家人到蘭嶼找他，當時的少年已經是兩個孩子的爸，感覺很特別，得知拉互依學成後回部落學習與傳承文化，更感敬佩，這封遲到20年的信，他會好好珍藏。

(中時)