高圓圓回鄉祭祖 變圓潤又大衣遮肚疑懷孕

高圓圓和趙又廷結婚2年多，肚皮動靜成為大家關注焦點。（圖／中時資料照）

高圓圓清明節回鄉祭祖。（圖／翻攝自關愛八卦成長協會）

高圓圓被指圓潤了點，又以大衣遮肚，被疑有孕。（圖／翻攝自關愛八卦成長協會）

網友紛紛猜測高圓圓懷孕。（圖／翻攝自關愛八卦成長協會）

藝人高圓圓和趙又廷結婚近3年，婚姻生活幸福美滿，何時傳出懷孕消息一直是大家關注焦點，近日網友曝光她清明回鄉祭祖的照片，儘管打扮樸實仍藏不住女神氣質，不少人還發現她似乎圓潤了一點，不禁猜測是否有喜？

微博「關愛八卦成長協會」曬出一組高圓圓今年清明節回唐山祭祖的照片，只見她身穿米色大衣搭配牛仔褲，雖只是一身休閒打扮，卻有另一種清新脫俗的氣質美，被網友大讚女神怎麼穿都美。而她還親切地在家門口和粉絲合照，並在庭院陪小孩玩耍，和親友相處的氛圍相當融洽。

照片曝光後，網友直誇高圓圓孝順，稱現在專門回鄉祭祖的人不多，大讚她很有心，而其實去年清明節，趙又廷也陪著老婆回去祭祖，並宴請鄉親，場面十分熱鬧，不過，今年趙又廷因有工作在身而無法同行。

另外，不少網友認為高圓圓變得有些圓潤，貌似還故意遮掩肚子，紛紛留言「感覺胖了」、「懷孕了嗎」，但也有人直言女神被傳有喜並非頭一遭，覺得還是等他們確實公布喜訊比較實在，期待聽到女神傳出好消息。

(中時電子報)