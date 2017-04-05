高圓圓回鄉祭祖 變圓潤又大衣遮肚疑懷孕
藝人高圓圓和趙又廷結婚近3年，婚姻生活幸福美滿，何時傳出懷孕消息一直是大家關注焦點，近日網友曝光她清明回鄉祭祖的照片，儘管打扮樸實仍藏不住女神氣質，不少人還發現她似乎圓潤了一點，不禁猜測是否有喜？
微博「關愛八卦成長協會」曬出一組高圓圓今年清明節回唐山祭祖的照片，只見她身穿米色大衣搭配牛仔褲，雖只是一身休閒打扮，卻有另一種清新脫俗的氣質美，被網友大讚女神怎麼穿都美。而她還親切地在家門口和粉絲合照，並在庭院陪小孩玩耍，和親友相處的氛圍相當融洽。
照片曝光後，網友直誇高圓圓孝順，稱現在專門回鄉祭祖的人不多，大讚她很有心，而其實去年清明節，趙又廷也陪著老婆回去祭祖，並宴請鄉親，場面十分熱鬧，不過，今年趙又廷因有工作在身而無法同行。
另外，不少網友認為高圓圓變得有些圓潤，貌似還故意遮掩肚子，紛紛留言「感覺胖了」、「懷孕了嗎」，但也有人直言女神被傳有喜並非頭一遭，覺得還是等他們確實公布喜訊比較實在，期待聽到女神傳出好消息。
(中時電子報)
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