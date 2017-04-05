美照背後有玄機 宋逸民為了公益忍辱做了這件事⋯
恩愛夫妻宋逸民、陳維齡擔任弘毓基金會的公益大使，聯手呼籲大家多點愛，關懷遲緩兒，讓遲緩兒都有早期療育的機會。
宋逸民夫妻檔熱心公益，兩人日前進棚拍攝公益代言照片，發生趣味插曲，模特兒出身的陳維齡身高174公分，穿上高跟鞋後讓宋逸民只能站上木箱增高，雖稍損男性尊嚴，但宋逸民還是咬牙站上去，他說：「為了支持公益活動，再高的墊箱我也要站上去。」
宋逸民說，他們認識許多夫妻好友，也有人的小朋友就是遲緩兒，多點關心、注意孩子的情況，就能掌握黃金療育期，讓小朋友接受專業資源的幫助。除了父母要多關注孩子、多點傾聽和陪伴之外，陳維齡也鼓勵大家，如果小朋友遇到這樣的情況，父母首先要走出來，尋求專業的協助，才能真正幫助到孩子。
兩人這次力挺公益，這次代言的「有你有希望」零錢捐活動則希望大家能一起為募集遲緩兒在早療期間的輔具而努力，宋逸民也說這個社會需要多點愛和關懷，因為「愛是解決一切問題的答案」。
(中時)
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