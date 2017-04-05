工程過失害男子撞斷牙 桃檢起訴水利會

家住桃園平鎮的吳姓男子，前年6月間騎單車要返家，行經關爺南路該工程路段時，因為燈光昏暗，撞上巡防道中間的水泥車阻，不但膝蓋、手臂和臉都有擦傷，門牙還被撞斷，氣得他向報警處理。

檢方調查，石門農田水利會2011年8月底，規劃中壢支渠改善工程，本應注意不能在平鎮區關爺南路33之1號前30公尺之中壢支渠巡防道中間，設置水泥車阻或障礙物，且應加裝夜間照明，避免路過行人或來車發生危險，然而水利會卻疏於注意，讓未依安全防範的工程在2012年5月27日完工。

桃園地檢署認為，石門農田水利會負責該巡防道維護的43歲陳姓負責人，應盡管理維護的義務，也該知道既然巡防道中間設有水泥車阻，就該加裝反光標誌和夜間照明，並無不能注意之情形，而時任石門農田水利會的69歲呂姓總幹事，也因沒有注意工程初稿造成設置疏忽，今天將兩人依照業務過失傷害罪嫌提起公訴。

(中時)