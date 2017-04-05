屏縣府澄清 新北禽流感雞隻來源非屏東

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早晚溫差大，防疫所呼籲業者嚴防禽流感疫情。圖與新聞事件無關。(林和生翻攝)

日前傳出新北市泰山區屠宰場驗出感染禽流感雞隻來自屏東縣，屏東縣政府今日向農委會防檢局查證，發現消息誤傳，來源禽場為雲林縣，並非來自屏東。

另外，4月1日由高雄市鳳山家禽屠宰場通報疑似禽流感屠體36隻，經回追為屏東縣一處土雞禽場，屏東動物防疫所隨即於當日晚上前往進行疫情調查、採樣及移動管制，確認這場雞已出清，無雞隻可供採樣檢驗，而相關設施也都已進行清潔消毒。

因4月5日於高雄市鳳山家禽屠宰場採樣送檢雞隻檢驗報告為H5N2高病原性禽流感，故該土雞場須比照案例場申請復養。

屏東縣動物防疫所表示，後續將針對該場半徑1公里養禽場，進行訪視禽隻健康情形及加強周邊消毒工作，減少環境中病毒活動，以防疫情蔓延。並呼籲縣內養禽業者加強養禽場生物安全防範措施，若經每日自主觀察家禽健康情形查有異常警訊時，應立即通報防疫機關即時處理，共同防杜疫情發生。

防疫所更強調，目前氣溫雖逐漸回暖，但早晚溫差大，易造成禽隻緊迫免疫力下降，禽流感病毒可能伺機感染禽隻，呼籲業者加強養禽場生物安全防範措施，包括人車門禁管制及動線移動管理、防鳥設施設置維護、禽舍及載運車輛與運輸載具清潔消毒，有效避免透過生物媒介物傳播，降低發病機率。

(中時)