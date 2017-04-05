竹縣爭取前瞻建設4億 打造六家水圳文化計畫
為爭取行政院前瞻性基礎建設計畫4億元經費，新竹縣政府提出「新竹縣再造歷史現場專案計畫─六家水圳文化景觀再現計畫點」，此計畫將結合產業觀光、人文、科技、文化保存、活化教育，計畫若成功，將可讓該區成為全台最美的人文歷史空間之一。
縣文化局長張宜真指出，文化資產保存新政策「再造歷史現場計畫」，是行政院目前施政重點之一，也是新竹縣政府目前亟欲推動的重要文化政策。
此次縣府欲向行政院爭取「前瞻性基礎建設」4億元經費，推動「新竹縣六家水圳文化景觀再現計畫」，今天並特別會同中原大學助理教授林曉薇、東平里長林顥峰、番仔寮地方文史工作者劉興煥及相關人員至六家水圳公園勘查。
張宜真說，縣府希望透過政府公共投資方式來活化各地的文化資產與資源，並形成區域性文化風貌，特別是竹北六家地區人文薈萃，擁有六家、東興、興隆、東海國小及交大客家學院等5所學校，問禮堂、林家祠、東平問禮堂、汾陽堂、忠孝堂13號、忠孝堂18號、大夫第、六張犁問禮堂等8處古蹟、歷史建築。
再結合新瓦屋文化保存區累積的文創能量及社造動能，以文化資產為主軸加上在地文創特色與產業價值，打造兼具生態與人文價值的生活環境，透過教育及地方品牌經營，創造當代社會中，人與土地互動的新典範。
林曉薇則指出，透過整合「文化品牌建構與社群串連」、「文化與生活環境教育推廣」、「水圳文化路徑與生活場域空間營造」、「文化資產與歷史性空間修護活化」等共同推動總體場域規畫。
加上六張犁聚落、番仔寮等整體規畫及修護活化與辦理六家塾、水圳故事館以及巡水六家藝術生活節等工作，透過與在地空間、人、歷史及生活的連結，將可活化歷史空間及水圳環境，此區域將會成全台最美的人文歷史場域之一。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。