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新竹縣政府為再造歷史現場，向行政院提出4億元經費的「六家水圳文化景觀再現計畫」。（陳育賢攝）

新竹縣文化局長張宜真（右）5日說明縣府今年的再造歷史現場計畫，將向行政院提出4億元經費的「六家水圳文化景觀再現計畫」。（陳育賢攝）

新竹縣政府再造歷史現場計畫，將向行政院提出4億元經費的「六家水圳文化景觀再現計畫」。（陳育賢攝）

新竹縣六家水圳公園。（陳育賢攝）

竹縣爭取前瞻建設4億 打造六家水圳文化計畫

為爭取行政院前瞻性基礎建設計畫4億元經費，新竹縣政府提出「新竹縣再造歷史現場專案計畫─六家水圳文化景觀再現計畫點」，此計畫將結合產業觀光、人文、科技、文化保存、活化教育，計畫若成功，將可讓該區成為全台最美的人文歷史空間之一。

縣文化局長張宜真指出，文化資產保存新政策「再造歷史現場計畫」，是行政院目前施政重點之一，也是新竹縣政府目前亟欲推動的重要文化政策。

此次縣府欲向行政院爭取「前瞻性基礎建設」4億元經費，推動「新竹縣六家水圳文化景觀再現計畫」，今天並特別會同中原大學助理教授林曉薇、東平里長林顥峰、番仔寮地方文史工作者劉興煥及相關人員至六家水圳公園勘查。

張宜真說，縣府希望透過政府公共投資方式來活化各地的文化資產與資源，並形成區域性文化風貌，特別是竹北六家地區人文薈萃，擁有六家、東興、興隆、東海國小及交大客家學院等5所學校，問禮堂、林家祠、東平問禮堂、汾陽堂、忠孝堂13號、忠孝堂18號、大夫第、六張犁問禮堂等8處古蹟、歷史建築。

再結合新瓦屋文化保存區累積的文創能量及社造動能，以文化資產為主軸加上在地文創特色與產業價值，打造兼具生態與人文價值的生活環境，透過教育及地方品牌經營，創造當代社會中，人與土地互動的新典範。

林曉薇則指出，透過整合「文化品牌建構與社群串連」、「文化與生活環境教育推廣」、「水圳文化路徑與生活場域空間營造」、「文化資產與歷史性空間修護活化」等共同推動總體場域規畫。

加上六張犁聚落、番仔寮等整體規畫及修護活化與辦理六家塾、水圳故事館以及巡水六家藝術生活節等工作，透過與在地空間、人、歷史及生活的連結，將可活化歷史空間及水圳環境，此區域將會成全台最美的人文歷史場域之一。

(中時)