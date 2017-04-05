台南木器廠大火 廠房燒毀1人傷

台南市善化區什乃里一處木器工廠5日下午傳出火警，因廠內堆放大量易燃物品，火勢延燒快速，消防人員花了1多小時才將火勢控制。（翻攝畫面）中央社記者楊思瑞台南傳真 106年4月5日

台南市善化區什乃里一處木器工廠5日下午傳出火警，因廠內堆放大量易燃物品，火勢延燒快速，附近民眾議論紛紛。（翻攝畫面）中央社記者楊思瑞台南傳真 106年4月5日

台南市善化區什乃里一處木器工廠今天下午傳出火警，因廠內堆放大量易燃物品，火勢延燒快速。消防人員在1小時後慢慢將火勢控制，但整座廠房幾乎被燒毀，幸僅1人受輕微擦傷。

台南市政府消防局在下午2時22分左右獲報 指稱在善化區什乃里一處木器工廠後方冒出火煙。首批趕抵的消防人員到場後發現，整座廠房已全面燃燒，並趕緊出水搶救。所幸當時在廠內的6人都及時撤出，只有負責人在過程中因不慎跌倒，導致右手臂輕微擦傷，由救護人員初步處理後沒有大礙。

由於工廠主要生產製作學校美勞用品的材料，堆放大量易燃的木材與布料等物品，火勢延燒快速。消防人員到下午3時40分左右將火勢控制，並配合挖土機等機具進行殘火處理，但面積約300坪的廠房幾乎全部被燒毀。損失金額及起火原因還要進一步鑑定。1060405

(中央社)