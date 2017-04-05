台中萬人健行8日登場 卡通人偶同樂
台中市第42屆萬人健行大會8日將於大坑風景區熱鬧登場，「救援小英雄POLI」人氣角色「波力與安寶」卡通人偶也將到場與大家同樂，更有豐富表演活動及好康摸彩。
台中市第42屆萬人健行記者會今天在市府舉行，台中市副市長張光瑤與維他露基金會董事執行長侯至祥共同介紹活動內容。
「健行是最好的運動！」張光瑤表示，健行適合任何年齡層朋友參與，過程中不只不會傷膝蓋，也相當安全；維他露公司舉辦健行活動邁入第42年，年年都吸引上萬人參加，市府推廣全民運動、健康城市，共同響應健康的休閒活動
侯至祥表示，今年公里數從8公里改為7公里，盼讓民眾走得更健康、快樂，並養成運動好習慣；沿途路線鳥語花香，可欣賞週邊風景，回到終點有摸彩活動，維他露公司將免費提供飲品讓健行民眾飲用。1060405
(中央社)
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