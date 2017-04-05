促轉條例能否三讀 朝野黨團各有盤算

民進黨團總召柯建銘今天對促進轉型正義條例草案能否有結論表示不樂觀；時代力量黨團盼盡速三讀通過；國民黨團說，不急。

立法院長蘇嘉全下午召集朝野黨團幹部協商促進轉型正義條例草案（簡稱促轉條例草案），行政院秘書長陳美伶、不當黨產處理委員會主任委員顧立雄等相關部會官員列席。

國民黨立法院黨團首席副書記長林為洲會前受訪表示，1945年之前包括日據時代一些轉型正義的議題，黨團持開放態度，不會阻擋促轉條例草案的審查；其次，促轉條例草案內容，國民黨團有些意見，草案第3條所謂威權象徵的移除，授權太寬、過度授權，包括路名、學校的名稱算不算威權象徵？應訂定認定標準、可行的範圍。

林為洲說，草案第14條關於促轉會，可要求團體、機關或個人提供必要調查的資訊、甚至可以到機關、團體或個人的處所詢問相關資訊，對人權的危害恐怕要一併考慮，應做相關限制，否則會變成另立司法警察機關。

對仁濟院爭議，林為洲說，修法或訂定原則不該針對個案修特定的法。

7日院會完成促轉條例草案三讀是否樂觀？林為洲說，不一定要在7日，需要再一點時間，這個會期內完成三讀，大概沒什麼問題，如果朝野沒有歧異，可能會通過，「不一定急著要禮拜五通過」，針對草案第2、5、14條內容，國民黨團會提修正動議。

時代力量立法院黨團幹事長林昶佐說，促轉條例立法不是只針對仁濟院，而是戰後威權時期有很多國家財產因不明因素被登記為私人財產或特定團體，最大宗為國民黨及其附隨組織，已有不當黨產條例處理。

他說，除了國民黨外，還有其他的個人或團體把國家財產登記為私人，促轉條例草案應該處理，如仁濟院等，如何將公有財產回歸公有，是轉型正義的一環，真相須釐清，非常希望7日能夠完成三讀。

民進黨團立法院黨團總召柯建銘未表示任何意見，對今天協商能否有結論？他說，不樂觀。1060405

(中央社)