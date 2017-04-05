詹啟賢：國民黨主席需讓人耳目一新
擬參選國民黨主席的前國民黨副主席詹啟賢今天指出，國民黨需要1個讓大家耳目一新的主席，帶領大家贏得2018地方大選。
詹啟賢說，國民黨要先贏得2018的地方選舉，才能再談2020的總統大選，他希望黨員們為了後代子孫著想，選出理想中的黨主席。
宣布參加國民黨主席選舉的前國民黨副主席詹啟賢，今天上午先參加由彰化縣詹姓宗親會在彰化永靖鄉「光裕堂」舉辦的祭祖活動，詹啟賢和前總統府秘書長詹春柏等人一起祭祖，詹春柏回憶說，他小時候搬到員林，每年過年，父親都會帶他們一家人回永靖祖厝祭祖。
而詹啟賢除了參加詹姓宗親會的祭祖活動外，下午則是來到員林市立圖書館，和國民黨員進行座談，暢談自己的參選理念。
詹啟賢說，上屆的縣市長大選，國民黨推出許多不錯的人選但是都敗選，候選人和當時的黨主席綁在一起，民眾只要一看到黨主席票就投不下去，而他認為，當時敗選後，國民黨沒有誠實面對敗選的原因。
詹啟賢表示，如果2018年的地方大選沒選好，就沒有2020年總統大選的勝利，國民黨如果沒有1個好的黨主席帶領大家選贏2018，國民黨不好，台灣就跟著遭殃。
詹啟賢說，國民黨需要1個讓人耳目一新的黨主席，不是讓民眾覺得換湯不換藥，而這個黨主席要有胸襟和格局，能讓國民黨團結，因為團結不是光用喊的就好，而國民黨需要1個能贏得地方大選的黨主席。1060405
(中央社)
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