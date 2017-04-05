搭機謊報行李遺失 詐夫妻遭起訴
中國籍32歲王姓女子，前年4月5日與林姓丈夫，分別搭乘長榮航空與中國南方航空班機，從中國白雲機場相繼返台，王女當天下午4 時39分抵台後，向長榮公司行李組運務員表示自己託運的一件重22公斤、黑色拉桿軟殼附輪子的行李箱遺失，要求長榮公司開立「行李個案處理報告表」、理賠並提供理賠証明。
長榮航空不疑有他，當下開立「行李個案處理報告表」給王女，林男則以電話和電郵的方式，自稱是王女的父親，要求長榮理賠，然而長榮航空行李組陳姓督導人員卻發現，遺失行李的王女並不關心行李下落及尋找進度，懷疑事情並不單純，於是報警處理。
警方調閱監視器發現，當天林男早王女2個小時下飛機，卻在出關處等了2個多小時，直至王女下機後才通關，並在行李轉盤處取走王女行李，王女下機後沒多久就向長榮航空報遺失，取得証明文件後，與林男一同帶著行李離開機場。
而陳姓督導在告知王女已經報警處理後，王女卻在1個多月後主動表示行李已找到，桃園地檢署日前依詐欺取財未遂罪嫌起訴林男，經桃園地院判處林男3月有期徒刑，可易科罰金，一直未到案的王女經發布通緝後，在去年底被查獲到案，今依詐欺取財未遂罪嫌被起訴。
(中時)
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