鄭文燦開環評審查會　頒發委員聘書

市長鄭文燦頒發聘書給新任環評委員。（環保局提供）

桃園市長鄭文燦今天上午召開環境影響評估審查委員會，並頒發第二屆環評委員聘書，環保局表示，桃園市環評案件包括新市區、高樓建築、環境保護工程、工廠及園區開發、工商綜合區，以及文教醫療建設等多元類別，環評審查委員也都是各領域的一時之選，期望借重委員的專長進行環評審查，藉此落實環境正義。

環保局長沈志修指出，因應桃園市山崩與地滑地質敏感區及海岸特有生態，環評審查委員的背景除了有生態保育、空氣品質及噪音、水資源及水污染等類別外，也特別聘任地質、防災、海洋及生態領域的專家學者，根據各類開發案提出有效的環境保護對策。

鄭文燦表示，自1995環評法上路後，光桃園市列管開發的案件，就多達127件，為加速審查效率，環保局每個月至少召開一次會議進行審核，為求公正，市府各局處辦理的開發行為，府內委員得全數迴避出席審查，第二屆環評委員共有14位學者專家，並由法務局、文化局、衛生局、經濟發展局、都市發展局等5位局長兼任，任期2年。

(中時)