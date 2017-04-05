清明連假後5場徵才活動 釋出近千工作機會

我要評比

清明連假後，高雄市勞工局訓練就業中心本周將辦理5場徵才活動，釋出972個職缺，歡迎求職朋友踴躍參加。

6日下午2點有2場徵才，第1場於三民區灣愛里活動中心，有國雲保全、中安廢棄物處理公司、陸潔公司、高準精密工業等徵求477名員工；另太師傅企業、民晉行、力高工業、莊鼎實業於鳳山就服站招募87人。

7日上午9點於勞工局1樓有新美檢驗科技、博御興業、凱景實業、百州機電招募114名檢測員、技術員、勞工安全衛生人員等。

7日下午2點有統一速達公司、三商行、頎邦科技等，於三民就服站徵求63名配送員、儲備幹部等；緊接著下午2點30分於楠梓區元帥廟，由高都汽車、燁聯鋼鐵、旺詮公司、川益科技開出231個銷售顧問、儀電人員及操作工職缺。

勞工局表示，各場次徵才資訊可至訓就中心網站查詢，或洽733-0823轉408。

此外，為增進待業民眾學習多元技能，訓就中心委辦職訓課程熱烈招生中，有電腦輔助與機械繪圖輔導認證、兒童課後照顧、行動管家、農產品烹調及銷售等19班，有興趣的民眾可洽07-7330823轉202至209。

(中時)